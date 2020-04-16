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Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.59'da İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında (Ege Denizi) 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 14,33 kilometre olarak kaydedildi.
Etiketler: Ege denizi izmir depremSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 07:11
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