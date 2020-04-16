Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın operasyonu icra etti.

Operasyonda, Eruh ilçesi Çetinkol Köyü Geva Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye tuzaklanmış ve patlayıcı madde ile desteklenmiş 1 antitank mayını tespit edildi.

Olay ile ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi.

Patlayıcı düzeneği olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir." denildi.