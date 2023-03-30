Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Buldan ilçesinde, turistleri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Denizli-Buldan kara yolu Tosunlar Mahallesi'nde, Denizli yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen midibüs, karşı istikametten gelen otomobil ile çarpıştı.
Kazada, üzerine midibüsün devrilmesi sonucu hurda yığınına dönen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi. Midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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