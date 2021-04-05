Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Denizli'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C, TKP/ML, THKP-C terör soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını içeren paylaşımlar yapan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sosyal Medya Terörle Mücadele
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