Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Market işletmecisinin elektrik akımına kapıldığı an kamerada
Ankara'nın Haymana ilçesinde, market işletmecisinin bozuk prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldığı an, güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Haymana'da market işleten Mert Selvi, dün buzdolaplarının yanındaki bozuk üçlü prizi tamir ederken, elektrik akımına kapıldı.
Yaklaşık 5 saniye akımın etkisinde kalan Selvi, daha sonra dengesini kaybedip, arkasındaki su şişelerinin üzerine düştü. Panikle markete giren Selvi'nin ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu.
Mert Selvi'nin akıma kapıldığı an, marketin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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