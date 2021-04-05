Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da balıkların yetiştirildiği suda sebze üretiliyor
Antalya'da balıkların yetiştirildiği su, sebzelere de besin kaynağı oluyor. Balıkların üretildiği tanklarda sebze yetiştiriliyor.
Antalya'da balıkların üretilmesinde kullanılan su ile tarım ürünleri yetiştiriliyor. Balıklara hayat kaynağı olan su sebzeleri de besliyor.
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü 2 yıl önce bir proje başlattı. Projede enstitüde yetiştirilen sazan ve farklı balıkların kullandığı su ile sebze ürünleri elde ediliyor.
Balıklar ve sebzeler aynı suda
Balıkların üretildiği suyun içerisindeki balık gübresi zamanla bitkiler için besin kaynağına dönüşüyor.
Tanklarda bulunan balıkların kullandığı su, borular yardımıyla taşınıyor. Burada ise sebzeler için besleyici hale gelerek domates patlıcan, marul, roka gibi yetiştirilen bitkilerin gelişmesini sağlıyor.
Sudaki azot bitkiler için oldukça önemli. Azot kullanıldıktan sonra suyun döngüsü 80 litrelik tanklarda devam ediyor.
2 yıldır devam eden deneme, su kaynaklarının korunmasına da yardımcı oluyor.
Haber: Selahattin Fidan
Etiketler: Antalya Balıkçılık Tarım Üretimi
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