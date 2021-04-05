Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri ile kamu kurum kuruluşlarından 3 bin 477 personelle, 5 bin 353 iş yeri ve alan denetlendi.

Kent genelinde 62 iş yerine tedbirlere aykırı durum nedeniyle işlem yapılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 61 kişi ile maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan 70 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, bir ay önce mavi kategoride düşük riskli il durumunda olan kentin, bir ayda sarı kategoriye geçtiğini hatırlatarak, turuncu ve kırmızı yüksek risk tehlikesine dikkat çekti.