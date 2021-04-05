Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 10 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Baskın sırasında polislerin geldiğini fark eden Berna M., kaçmak için ikinci kattan atladı. Bacağı kırılan ve kolundan yaralandığı belirlenen Berna M., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

10 kişiye 60 bin lira ceza kesildi

Yaralı kadının eşi Osman M. ise gözaltına alındığı sırada üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya çalışarak, polise zor anlar yaşattı.

Koronavirüs tedbirlerini ihlal edip kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye, toplam 60 bin 150 lira idari para cezası kesilip, haklarında adli işlem başlatıldı.