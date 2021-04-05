Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Antalya'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık eski Antalya hakimi A.B.D. ve avukatı katıldı.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ
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