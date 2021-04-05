Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 15:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bahçelievler'de bir binanın çatısı alev alev yandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle binada oturanlar hızla dışarı çıktı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının olduğu sokak geçici bir süreyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Kimsenin yaralanmadığı yangında çatıda hasar meydana geldi.
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