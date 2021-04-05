Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 8 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Kırsal Ziyaret Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, aralarında kadınların da olduğu 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Şanlıurfa ve Suruç'ta kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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