Korucuk Mahallesi'nde Pamukkale yolu üzerinde saat 04.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin, 20'nin üzerinde araçla yangın söndürme çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Korucuk Mahallesi'nde Pamukkale yolu üzerinde saat 04.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin, 20'nin üzerinde araçla yangın söndürme çalışması sürüyor.
Kaynak: AA