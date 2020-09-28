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Denizli'de tedbirlere uymayan 1316 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 1316 kişiye, toplam 1 milyon 118 bin 360 lira ceza kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafeye ilişkin denetimler sürüyor.
1 milyon 118 bin 360 lira ceza uygulandı
Ekiplerin 21-27 Eylül'deki kontrollerinde, maske takma zorunluluğuna uymayan 1186 kişi hakkında idari işlem yapılarak toplam 1 milyon 67 bin 400 lira ceza verildi.
İl genelinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 130 kişi hakkında da toplam 50 bin 960 lira ceza uygulandı.
Etiketler: denizli koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 16:25
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