Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 08:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 9 gözaltı
Denizli'nin Honaz ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada tüfekle ateş edilmesi sonucu A.Ç, ağır yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çevik kuvvet ekibi bölgede güvenlik önlemi alırken kavgaya karıştıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Denizli
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