Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 07:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı
Batman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Suçeken köyünde yaşayan Mahmut ve Remziye Baldak çiftçinden haber alamayan yakınları eve gitti.
Baygın halde bulunan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mahmut Baldak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Remziye Baldak'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Etiketler: Batman
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