Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin evinde 261 sikke ve 94 parça tarihi eser ele geçirdi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak yetkililere teslim edildi, gözaltına alınan zanlı ise işlemleri için jandarmaya götürüldü.