Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı ve İslahiye ilçe emniyet müdürlüğü ile Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Baskın sırasında elindeki poşeti atarak evden kaçmaya başlayan zanlı yakalandı.

Ekipler, poşetteki çorapların içinde 8 tabanca ele geçirdi. Evin sahibi olduğu tespit edilen zanlı gözaltına alındı.