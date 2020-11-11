Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, fırıncıların uyguladığı zammın odaların verdiği karar doğrultusunda alınan bir zam kararı olmadığını açıkladı.

Fırıncıların bir buçuk ay önce zam talebi ilettiklerini ancak bununla ilgili henüz karar verilmediğini vurgulayan Zıpkınkurt, talebin çok yönlü görüşüleceğini ifade etti.

Onaylanmamış bir tarifeyle yapılan satışın cezası olacağına dikkat çeken Recep Zıpkınkurt, şunları söyledi:

"Fırıncıların şu an onaylanmış bir tarifeleri yok. Tarifesiz bir şekilde ekmek satışı yapıyorlar. Bunun sonucunda da yasalar çerçevesinde bir ceza uygulayacağız. Daha önce kınama vermiştik, yetkilerimize bakacağız ama aldıkları ceza çok hafif ceza olmayacak verilebilecek en ağır cezalardan bir tanesini alacaklar."

İl Ticaret Müdürü Altun da uyarmıştı

Edirne’de 210 gramı 1 lira 50 kuruşa satılan ekmeğin 200 grama düşürülüp 2 liradan satılmaya başlanması üzerine İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun yaptığı açıklama ile fırıncıları uyarmıştı.

Altun, yasa ve kural tanımayanlara, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"un ilgili maddeleri gereği,10 bin liradan başlayıp 100 bir liraya kadar idari para cezasının, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından verileceğini belirtmişti.