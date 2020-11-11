Haber Giriş: Kaynak: DHA
Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi
[Fotoğraf: DHA]
Antalya’da direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren 56 yaşındaki Hüseyin Otçu'nun kullandığı otomobil, önce bir otomobile, ardından da kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan Otçu, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Otçu’nun kullandığı otomobil, önündeki otomobile çarptı, ardından da karşı şeride geçip, kaldırıma çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, otomobilde sıkışan Hüseyin Otçu’yu çıkardı.
Sağlık ekiplerine müdahale sırasında epilepsi nöbeti geçirdiğini söyleyen Hüseyin Otçu, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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