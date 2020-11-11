Haber Giriş: Kaynak: AA
Yüksekova'da çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda patlayıcı ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda, Yüksekova ilçesine bağlı Keçili Mahallesi kırsalında tespit edilen sığınakta 11 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 8 roketatar antitank mühimmatı, 9 sevk fişeği, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1175 biksi mühimmatı, C3-C4 patlayıcı madde ele geçirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:38
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