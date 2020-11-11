Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda, Yüksekova ilçesine bağlı Keçili Mahallesi kırsalında tespit edilen sığınakta 11 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 8 roketatar antitank mühimmatı, 9 sevk fişeği, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1175 biksi mühimmatı, C3-C4 patlayıcı madde ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.