Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

Yarından itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün saat 11.00-16.00 arasındaki saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması, 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmeleri kararlaştırıldı.

Valiliğin açıklamasında şunlar da kaydedildi:

"11.00-16.00 arasındaki saatler dışında sokağa çıkma yasaklaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin,

İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi olanların, meslek odaları başkanlarının, basın kartı olan gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanların muaf tutulmasına karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, kararlara uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacağı da aktarıldı.