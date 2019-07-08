Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin elinde bulunan tarihi eserleri yurt dışına satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişileri takibe alan ekipler, şehir merkezinde durdurdukları iki ayrı otomobildeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Otomobildeki aramada Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 3 başlı kadın olarak tasvir edilen mermer heykel ele geçirildi.
Ele geçirilen heykeller, incelenmek üzere Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA