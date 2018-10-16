Denizli'de orman yangını

Denizli Hisar Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 100 orman işçisi, yirmişer arazöz ve itfaiye aracıyla müdahalede bulunuldu.

Yaklaşık 4 saatte söndürülen yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yaptığı açıklamada, arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşadıklarını ancak buna rağmen yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA