Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Gölbaşı ilçesi istikametinden Şanlıurfa'ya giden Beyhan Özgenel idaresindeki otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Özgenel ile araçta bulunan Muhammed Bekir Özgenel (10), Hasan Dilli (25), Tayyip Gündüz (15), Halil Seyda (17) ve Şerif Uçar (25) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA