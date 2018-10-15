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Yolcu otobüsünde 106 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 106 kilogram eroin yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Yolcu otobüsünde 106 kilogram eroin ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda uygulama gerçekleştirdi.

Kontrol amaçlı durdurulan Van-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, şüphe üzerine polis eskortu eşliğinde emniyete yönlendirildi. Otobüs, burada narkotik dedektör köpeği "Bobby" ile kontrol edildi.

Köpeğin tepki vermesi üzerine otobüste yapılan aramada, araç içerisinde özel olarak hazırlanmış bölmelere zulalı 206 paket halinde 106 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan otobüs personeli 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli
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