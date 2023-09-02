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Türkiye
AA 02.09.2023 06:51

Denizli'de kum yüklü kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kum yüklü kamyonun karşı şeride geçerek otobüse çarpması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

Denizli'de kum yüklü kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı

Kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki otobüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'de kum yüklü kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı

Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücüler ile otobüsteki 40 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıdığı, yaşamını yitirenlerin arasında polis memurunun da olduğu öğrenildi.

Denizli'de kum yüklü kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolu, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

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