Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 01:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de ev yangını: 1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Denizli’nin Tavas ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin yangına müdahale etmek için eve girdiği öğrenildi.
Güzelköy mahallesi Gazi sokakta bulunan 2 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan evden 1 kişiyi çıkardı.
Dumandan zehirlendiği belirlenen kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangına müdahale etmek için eve girmiş
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evden çıkarılan evli ve 1 çocuk babası 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fırlayış'ın yangına müdahale etmek için eve girdiği belirtildi.
Son Haberler
- 01:30
- 01:25
- 01:03
- 00:51
- 00:40
Sıradaki Haber
Antalya'da 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz