Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, Denizli'de dün 21.45 ile bugün 06.59 arasında, büyüklükleri 1,1 ile 3,5 arasında değişen 161 sarsıntı meydana geldi.

Acıpayam merkez üslü 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar bölgede 375 artçı sarsıntı kaydedildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 3 camide hasar meydana geldiği ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu aktarılmıştı.

Depremzedeler geceyi çadırda geçirdi

Acıpayam'da dün sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından vatandaşlar Yeniköy, Karahöyük, Ucarı, Apa, Oğuz ve Gedikli mahallelerinde kurulan çadırlara yerleşti.

Depremzedeler, çadırlarının, evleri ve hayvanlarına yakın olmasını isteyerek çadırları buralara yakın yerlere kurdurdu.

Ateş yakarak ısınan vatandaşlara sabah kahvaltısı, Türk Kızılay tarafından verildi.

Kaynak: AA