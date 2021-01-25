Başkarcı Mahallesi'nden İsrafil Deresi mevkisine doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi, akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybetti.

Durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildiren kişiler yardım istedi.

[Fotoğraf: AA]

İhbarın ardından dağda kaybolduğu belirtilen kişiler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin Teras mevkisinde araçlarını bıraktığı, kayıp 3 kişiyi bulmak için yaya olarak çalışmalara devam ettiği belirtildi.