Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 01:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 3 dağcı kayboldu, arama çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de yürüyüşe çıkan 3 dağcı kayboldu. AFAD kaybolan dağcılar için arama kurtarma çalışması başlattı.
Başkarcı Mahallesi'nden İsrafil Deresi mevkisine doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi, akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybetti.
Durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildiren kişiler yardım istedi.
[Fotoğraf: AA]
İhbarın ardından dağda kaybolduğu belirtilen kişiler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekiplerin Teras mevkisinde araçlarını bıraktığı, kayıp 3 kişiyi bulmak için yaya olarak çalışmalara devam ettiği belirtildi.
Etiketler: AFAD
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