İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğunluk yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimleri devam ediyor.

Ekipler son bir haftada, "sosyal mesafe" kuralına uymadığı belirlenen 138 kişiye 172 bin 646 lira, 6 iş yerine de 18 bin 900 lira olmak üzere toplam 191 bin 546 lira ceza yazdı.

Kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.