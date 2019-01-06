Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İlçeye bağlı, Kuşlar, Güney, Hacıisalar, Karaköy, Kabaçınar, Ören ve Yunusdere Mahalleleri'nde etkili olan karı yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için Manisa Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için mücadele ettiklerini belirterek, "Ekiplerimizin çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek." dedi.

Denizli

Öte yandan Denizli'de de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde gece 00.10'dan itibaren etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşürken, trafikte seyreden sürücüler de zor anlar yaşıyor.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar yolu Kazıkbeli mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik kazaları da meydana geldi.

Bölgeye gelen trafik ekiplerinin meydana gelen bir kazaya müdahale ettiği sırada arkadan gelen bir otomobil de polis otosuna çarparak kaçtı.

Polis ekipleri, yaralananın olmadığı kaza sonrası kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli-Antalya kara yolunda önlem alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor.

Trafik ekipleri, zincirsiz araçların bölgeden geçişine izin vermiyor. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Serinhisar ilçesi yakınındaki bölge trafik istasyonunda bulunan polis ekipleri de acil durumlara karşı hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA