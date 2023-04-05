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Türkiye
İHA 05.04.2023 16:56

Denizlerde kaçak avcılığa geçit yok: 4 kişiye 231 bin lira ceza kesildi

İstanbul Sarayburnu önlerinde trol tekne ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye toplam 231 bin 898 TL ceza uygulandı, tekneye el konuldu.

Denizlerde kaçak avcılığa geçit yok: 4 kişiye 231 bin lira ceza kesildi

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Görüntüleme Merkezi, Sarayburnu önlerinde gece saat 01.40 sıralarında trol ile su ürünleri istihsali yapıldığını tespit etti.

Denizlerde kaçak avcılığa geçit yok: 4 kişiye 231 bin lira ceza kesildi

Tekneye, Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi. Yasak sahada kaçak trol avcılığı yapan tekne, yapılan kontroller sonunda Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Tekneyle ilgili mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı alındı. Teknenin yediemin limanına gönderilmesi için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçildi.

Yapılan işlemler sonucunda, tekne sahibi dahil olmak üzere yasak sahada trol ile kaçak su ürünleri avcılığı yapan toplam 4 kişiye 231 bin 898 TL cezai işlem uygulandı.

Denizlerde kaçak avcılığa geçit yok: 4 kişiye 231 bin lira ceza kesildi

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İstanbul Balıkçılık Kaçak Avcılık
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