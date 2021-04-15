Denizlerde av yasağı 15 Nisan itibarıyla başladı.

Yasak, denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül'e kadar geçerli olacak.

Denetimlere TRT Haber ekibi de katıldı

Su ürünleri kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri, yasağı delen tekne olup olmadığını tespit için denizdeydi.

TRT Haber ekibi de, gerçekleştirilen denetimleri yerinde görüntüledi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bu gece itibarıyla av yasağının başladığını, endüstriyel balıkçılığın duracağını ve küçük balıkçıların devam edeceğini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Uygun şekilde avlanmayanlara 11 milyon lira ceza

Ekipler sezon boyu yapılan denetimlerde, 24 bin 775 uygulama gerçekleştirdi.

Denetimler sonunda kurallara uygun bir şekilde avlanmayan balıkçılara, toplam da 11 milyon lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca aralarında 95 adet balıkçı gemisi olmak üzere mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasa dışı av aracına da el konuldu.