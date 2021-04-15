Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 02:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binanın bodrum katında doğalgaz patlaması oldu. Patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, binada maddi hasar oluştu.
Keçiörenin Etlik Mahallesi Samandağı Sokak'ta bir patlama meydana geldi.
Patlama öncesi apartman sakinleri doğalgaz ihbarında bulundu.
Patlamanın ardından yangın çıktı
Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından patlama oldu.
Patlamanın şiddetiyle çıkan yangında binanın kömürlüğü ve 2 dairesinde hasar oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
2 kişi yaralandı
Olayda bir karı-koca da da yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bina inceleme yapılması amacıyla tahliye edildi.
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