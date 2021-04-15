Keçiörenin Etlik Mahallesi Samandağı Sokak'ta bir patlama meydana geldi.

Patlama öncesi apartman sakinleri doğalgaz ihbarında bulundu.

Patlamanın ardından yangın çıktı

Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından patlama oldu.

Patlamanın şiddetiyle çıkan yangında binanın kömürlüğü ve 2 dairesinde hasar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

2 kişi yaralandı

Olayda bir karı-koca da da yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bina inceleme yapılması amacıyla tahliye edildi.