Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan Tütünçiftlik sahilinde terk edilmiş ve yan yatmış 4 gemi bulunuyor.

Çürümeye terk edilen hacizli gemiler, şirin beldesinin başına bela oldu. Bu gemiler 2014 yılından bu yana İzmit Körfezi'nde hem çevre hem de görsel kirlilik oluşturuyor.

Gemiler kaderine terk edildi



2010 yılında ticari uyuşmazlık nedeniyle haczedilen 4 tanker, Tütünçiftlik sahiline demirlendi. Kaderine terk edilen gemilerle bir daha ilgilenen olmadı. 2017 yılında batan ikisi çıkarılıp, sahilin batısına çekildi.

Belde sakinleri 10 yıldır devam eden eden sorunun çözülmesini istiyor.

"Bu görüntü bu güzelliğe yakışmıyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sahilimizde vatandaşlarımızın gezip dolaştığı, stres attığı, dinlendiği bölgeler var. Tabi bu görüntü bu güzelliğe yakışmıyor. Şu an bu gemilerin durumu Liman Başkanlığına aktarılmış durumda. Liman Başkanlığı bununla alakalı adımlarını da atıyor" dedi.

Liman Başkanlığı, gemilerin icra yoluyla satılmasını planlıyor.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Hakan Demir



