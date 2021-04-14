Van'da, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının birinci seçilmesinin sevinci yaşanıyor.

Edremit ilçesindeki Van Gölü kıyılarına gelen Vanlılar, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafın birinci seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Van’ın tanıtımına büyük katkı sunan Rubins’i kentte ağırlamak için de hazırlıklara başlandı.

[Fotoğraf: AA]

Van Valisi'nden Rubisns'e kahvaltı daveti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Rubins'i kente davet etti. Bilmez, "Astronot Rubins artık bölgemizin tanıtım elçisi oldu, biz kendisini Van kahvaltısına davet ediyoruz. Van halkı ile birlikte inşallah Van Gölü'nün kenarında kendisi ile kahvaltı yapmak istiyoruz" dedi.

Van kedisi hazırlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rubins için kendisine çok güzel bir kedi ayırdıklarını belirtti.

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise "Van’a geldiği zaman kendisine bu kediyi hediye edeceğiz. Kedi alınana kadar bakımlarını özenle yapacağız. Bugün gelen ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi gördü" diye konuştu" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

"Bölgemize turist akını bekliyoruz"

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, bölgenin en büyük değerlerinden Van Gölü'nün, fotoğraf yarışmasının sonuçlanmasıyla dünya gündeminde de ilgi gördüğünü söyledi.

Yarışma sayesinde Van Gölü'nün tüm dünyaya tanıtıldığını belirten Özel, şunları söyledi:

"Bu süreçte tüm Türkiye tek yürek oldu. Vatandaşlarımız sosyal medyada sevinçlerini dile getiriyor. Van Gölü hem Türkiye'nin hem de dünyanın markası olacak. Bu tanıtımla ülkemize ve bölgemize turist akını bekliyoruz"