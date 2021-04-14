İstanbul Valiliği, kamuda mesai düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Salgınla mücadelede 'kısmi kapanma' sürecinde mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanacağı duyuruldu.

Belirlenen saatlerin, kamuda süreklilik gerektirmeyen hizmetler için geçerli olacağı açıklandı.

Güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma gibi alanların bu kapsamın dışında tutulacağı ifade edildi.

Valiliğin açıklamasının devamı şu şekilde:

"İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan;

İdari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır.

Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

İlimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, görev yerleri ve kullanılan araçların dezenfekte işlemleri gibi tedbirler titizlikle sürdürülecektir"