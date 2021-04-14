Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kum midyesi avcıları yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak kum midyesi avcılığı yapan 4 kişiye idari para cezası uygulandı. Av malzemelerine de el konuldu.
İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda dalgıç kıyafeti giyen kişilerce kaçak midye avcılığı yapıldığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin ikazına rağmen sudan çıkmayan S.C, E.D, Ü.D. ve B.P, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği Kurbağa Adam ekiplerince yakalandı.
4 kişiye para cezası
Polis ekipleri, 4 kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uyguladı. Avcılıkta kullanılan malzemelere ise el konuldu.
Etiketler: Kaçakçılık
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