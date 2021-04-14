Sinop’ta yaşayan 22 yaşındaki Gül Y. isimli kadın, koronavirüs testi yaptırdı.

Test sonucunu beklemeyen kadın, Konya'ya gitmek için Samsun'dan otobüse bindi.

Sağlık ekiplerince Gül Y.’nin dün yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı belirlendi.

Sağlık ekipleri, test sonucunu bildirmek ve tedavi sürecini başlatmak için Gül Y.’yi aradıklarında otobüsle Konya’ya gittiğini öğrendi.

Otobüs durduruldu

Gül Y.’nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminalinde durduruldu.

Koronavirüs test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan Gül Y. sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilip ambulansa alındı.

Otobüste bulunan diğer yolcularda kendilerini izole etmek için Konya’da ki evlerine gönderildi.