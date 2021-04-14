Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Test sonucunu beklemeden yola çıktı, pozitif olduğunu otobüste öğrendi
Koronavirüs test sonucunu beklemeden Konya'ya gitmek için Samsun'dan otobüse binen 22 yaşındaki genç kadın, yolda test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi. Çorum otogarında sağlık ekiplerince otobüsten indirilen kadın, tedavi altına alındı.
Sinop’ta yaşayan 22 yaşındaki Gül Y. isimli kadın, koronavirüs testi yaptırdı.
Test sonucunu beklemeyen kadın, Konya'ya gitmek için Samsun'dan otobüse bindi.
Sağlık ekiplerince Gül Y.’nin dün yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı belirlendi.
Sağlık ekipleri, test sonucunu bildirmek ve tedavi sürecini başlatmak için Gül Y.’yi aradıklarında otobüsle Konya’ya gittiğini öğrendi.
Otobüs durduruldu
Gül Y.’nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminalinde durduruldu.
Koronavirüs test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan Gül Y. sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilip ambulansa alındı.
Otobüste bulunan diğer yolcularda kendilerini izole etmek için Konya’da ki evlerine gönderildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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