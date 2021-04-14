İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı. Türkiye genelinde vaka artışı yaşandığı gözlendi.

Koronavirüs risk haritasında en az vaka görülen illerin başında gelen, mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında yer alan Şırnak, açıklanan son verilerle göre, 'sarı' kategorideki 'orta riskli' iller arasına geçti.

Açıkladığı 'vaka oranı' haritasına göre 27 Mart - 2 Nisan verilerinde 100 bin kişide 23,43 yer alan ve Türkiye'nin en az vaka sayısına sahip olduğu kent olarak bilinen Şırnak'ta 3-9 Nisan verileri ise 32,17'ye yükseldi.

Tedbirler sıkı şekilde uygulanıyor

Koronavirüs risk haritası açıklandığından beri en az vaka yaşanan il olarak dikkat çeken Şırnak'ta, lokantalar ve kafeler ramazan nedeniyle gündüzleri kapalı olurken, iftar saatlerinde ise paket servis yapacaklar.

[Fotoğraf: DHA]

Valilik koordinesinde oluşan ekipler ise iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

'Mavi' kategoriye yeniden dönmek istiyorlar

Kurallara uyarak 'mavi' kategoriye dönüşün mümkün olduğunu anlatan vatandaşlar, rehavete kapılmadan tekrar maviye döneceklerine inandıklarını söyledi. Şırnaklılar, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek yeniden 'mavi' kategoriye dönmek istiyor.