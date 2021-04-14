Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5-12 Nisan arasında COVID-19 denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, misafirlik ziyaretinde bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 75 kişiye toplam 189 bin lira ceza yazıldı.

Kontrollerde ayrıca 17,67 gram bonzai ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.