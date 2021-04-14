Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da tedbirlere uymayan 75 kişiye 189 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 75 kişiye 189 bin lira ceza uygulandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5-12 Nisan arasında COVID-19 denetimleri gerçekleştirdi.
Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, misafirlik ziyaretinde bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 75 kişiye toplam 189 bin lira ceza yazıldı.
Kontrollerde ayrıca 17,67 gram bonzai ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 15:01
- 14:25
- 14:34
- 14:36
- 14:08
Sıradaki Haber
Açelya Apartmanı'ndaki hareketlilik 24 saat izleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz