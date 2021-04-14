Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği, 2003 ve sonraki yıllara ait faili meçhul olayların aydınlatılmasına ilişkin özel bir ekip kurdu.

Yaklaşık 7 ay önce çalışmaya başlayan özel ekip, Efeler ilçesinde 2003 yılında elleri ve ayakları bağlanıp boğularak öldürülen ve yeteri kadar delili olmadığı için faili belirlenemeyen Emine Akkesen cinayetinin dosyasını yeniden ele aldı.

Dosyaya o dönem eklenen materyalleri de tek tek inceleyen ekip, maktulün kanının bulunduğu havluyu yeniden incelenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Havlu üzerinde DNA incelemesi yapıldı

Adli Tıp'tan çıkan raporda, havluda maktul dışında E.A'ya ait DNA örneği olduğu belirlendi.

Bu süreçte Eskişehir, Edirne, Konya, Isparta, Adana ve Kahramanmaraş'a giderek maktul ve şüpheliyi tanıyan kişilerin ifadesine başvurdu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aylar süren çalışma sonrası alınan ifadeler ve DNA örneğinin karşılaştırılması sonucu olayın failinin E.A. olduğu tespit edildi.

2003'te de ifadesi alınmış

E.A´nın 2003 yılındaki bu olaya ilişkin ifadesinin alındığı fakat yeterli delil olmadığı gerekçesiyle hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

Bu arada E.A'nın örgütlü suçlar ve gasptan suç kaydının bulunduğu, halen başka bir cinayet davasından dolayı "Kasten adam öldürme" suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

"Katil zanlısı yakalandı"

Annesi öldürüldüğünde 13 yaşında olan Bekir Mert Akkesen, annesinin katil zanlısının yakalanmasından dolayı içinin rahat olduğunu söyledi.

"18 yıl önce annem vefat etmişti. Bir cinayet muhabbeti vardı. Faili meçhuldü. 18 yıl sonra sonuca ulaştırıldı. Katil zanlısı yakalandı. Şu anda hapse gönderildi. Ben rahatladım şu anda. Annemin de ruhunun rahat ettiğini düşünüyorum. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum."