Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 2021 yılında ev ve iş yerlerinde şebeke suyu ücretini yüzde 50 ucuzlattıklarını, ramazanda vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamak için şebeke suyundan ücret almayacaklarını söyledi.

"Akan hiçbir musluktan ücret almıyoruz"

Son iki yıldır ramazan ayı boyunca şebeke suyunu ücretsiz hale getirdiklerine işaret eden Sarı,"Ramazanın birinci gününden bayramın dördüncü gününe kadar evlerde, iş yerlerinde akan hiçbir musluktan ücret almıyoruz. Amasya'nın eşrafından, esnafından, otelinden hiçbir yerinden su ücreti almıyoruz. Bunu biz belediye olarak karşılıyoruz" dedi.

48 bin 800 su abonesi var

Sarı, 48 bin 800 su abonesi olan kentte, kartlı su sistemi kullanan vatandaşları da mağdur etmeyeceklerini vurguladı.

Bu kapsamda ortalama bir hesap yaptıklarını anlatan Sarı, "Kartlarına yaklaşık 60 liralık 25 ton su yükleyerek onları da bu hizmetten faydalandırıyoruz. Onları da mağdur etmeyeceğiz" dedi.