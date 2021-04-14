Tokat'ın Pınarlı köyünde, yoldan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine bir cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde telef olurken, araç sürücüsü yoluna devam etti. Kazayı fark eden köy muhtarı, olay yerinde köpeğe çarpan cipin düşen plakasını buldu. Güvenlik kamerasından yaşanan olayı izleyen muhtar Gürüç, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Muhtarın ihbarı sonucu plakadan tespit edilen sürücü olay yerine çağırıldı. Araç sürücüsü M. Ö’ye 144 lira para cezası uygulandı. Ölen köpeğin hamile olduğu öğrenildi.

Sürücü kendini savundu

Kaza anını anlatan M.Ö, kendisini şöyle savundu:

"Süratli olduğumu bilmiyorum. Önümüze iki köpek çıkmıştı. Birini ezmeyelim derken öbürünü ezdik. Köpeğin hamile olduğunu öğrendiğimde daha da üzüldüm. Gittik yukarı kadar bir daha geri geldik, arkadan gelen araçlar vardı gelemiyorduk. Yapacak bir şey yok."

Muhtar verilen cezayı yetersiz buldu

Pınarlı köyü muhtarı Yaşar Gürüç, yolda telef olan sokak köpeğini fark ettiğini belirterek, "Ölen köpeği yoldan kenara çektik. Daha sonra güvenlik kamera kayıtlarından aracı buldum. Plakasını da düşürmüştü. Görüntüleri jandarmaya gönderdim. Jandarma köpeğe çarpma olayından dolayı işlem yapamadı. Bu konuda bir kanun çıkmasını istiyoruz" dedi.