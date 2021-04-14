Manyas Barajı'nda elektrik üretimi sonrası tahliye sularının Kocaçay'a akmasıyla birlikte kırsal Çavuş Köprüsü de sular altında kaldı.

Sürücüler uyarılara ve oluşabilecek tehlikelere rağmen kırsal Çavuş, Çakırca, Süleymanlı, Dura ve Necip mahallelerine ilçeden mesafesini yaklaşık 10 kilometre kısalttığı için su altında kalan köprüyü kullanıyor. Bazı sürücüler ise tehlikeyi göze almayarak, köprü girişinden geri dönüyor.

[Fotoğraf: AA]

Sürücülerden Taygun Ertan, vatandaşların yakıt tasarrufu için köprüyü kullandığını söyledi.

Köprünün yükseltilmesi veya yeniden yapılması gerektiğini belirten Ertan, "Şu durumda bu köprüde her an kaza olabilir, tehlikeyi göze alıyorlar ama bence kendilerini ve araçlarını riske atıyorlar" dedi.