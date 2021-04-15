Yunanistan geri itti, 40 sığınmacıyı Türkiye kurtardı
Balıkesir ve Muğla açıklarında, Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı, Türk Sahil Güvenliği tarafından karaya çıkarıldı.
Ege Denizi'nde, Ayvalık ilçesi açıklarında bir şişme lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.
Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 34 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'ne götürüldü.
Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Muğla
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 6 kişi kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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