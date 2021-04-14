Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 75 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Adıyaman'da 75 evde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 75 evde karantina uygulamasına başlandı.
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