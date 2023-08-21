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Türkiye
AA 21.08.2023 11:06

Denizle 1 Eylül'de kavuşacak balıkçılar teknelerine son bakımları yapıyor

Samsun'da 1 Eylül'de "Vira bismillah" demeye hazırlanan balıkçılar, teknelerinde son hazırlıkları tamamlamaya çalışıyor.

Denizle 1 Eylül'de kavuşacak balıkçılar teknelerine son bakımları yapıyor
[Fotograf: AA]

Dereköy Limanı'nda, 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yaklaşan av sezonu öncesi hazırlıklarını hızlandırdı.

Teknelerin cihaz ve sistemlerinin kontrolü, motor bakımı ve boya işlerini tamamlamaya çalışan balıkçılar, 1 Eylül'de denize kavuşmak için gün sayıyor.

Dereköy Limanı'ndaki balıkçılardan Yavuz Selim Kuruca, bereketli bir av sezonu dilediklerini söyledi.

Sezona sayılı günler kala son hazırlıkları yaptıkları anlatan Kuruca, "Sezona fazla bir zaman kalmadı. Sıkı bir tempoyla teknelerimizi sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah yeni sezonu açacağız. Biz bu teknelere bakım yapmazsak sezon içinde bu bize yakıt olarak geri dönüyor, tekneler seyirden düşüyor. Bakım yapmazsak teknelerin altındaki deformeler büyüyor. Bu yüzden her yıl düzenli olarak bakımlarını yapıyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bazen de imece usulü yardımlaşıyoruz"

Her balıkçının aynı zamanda onarım ve tadilat işlerinde tecrübeli olduğuna işaret eden Kuruca, şöyle konuştu:

"İşlerin yoğunluğu sebebiyle dışarıdan takviye destek alıyoruz bazı zamanlarda. Bazen de imece usulü yardımlaşıyoruz. Boyacı ekipler oluyor, bunlar raspa yapıyorlar, teknelerin boya işlemlerini daha hızlı yapıyorlar. Tekne sahipleri de makine, motor bakımları gibi hazırlıklara yetişmeye çalışıyorlar. Tekneler sezon içinde hareket halinde olduğunda pek bir deformeye uğramıyor ama dört aylık yasak sürecinde tekneler sığ limanlarda hareketsiz olduğu için yosun ve midyeler daha çabuk bulaşıyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Her sene aynı bakımları yapmak zorundayız"

Balıkçılardan Ahmet Marazoğlu ise boya işlemlerinden sonra tekneleri denize indireceklerini söyledi.

Marazoğlu, "Sezon hazırlığı çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Her sene aynı bakımları yapmak zorundayız. Şu anda teknenin alt temizliğini yaptık ve astar boyasını atıyoruz. Boyasını da yaptıktan sonra suya indireceğiz, Allah izin verirse." ifadelerini kullandı.

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