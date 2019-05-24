Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 sona erdi.

Tatbikatın son gününde Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla Seçkin Gözlemci Günü düzenlendi.

Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na gelen Bakan Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları eşlik etti.

Sancak gemisi TCG Salihreis'e geçen Bakan Akar, güverteye çıkışında "Silistre" adı verilen denizci düdüğü ile karşılandı.

Hulusi Akar, güverteye çıkışında denizcilik geleneklerine göre ilk olarak Türk Bayrağı'nı, daha sonra komutanlarla birlikte tören mangasını selamladı.

TCG Kemalreis gemisi de top atışlarıyla Bakan Akar ve beraberindeki heyeti selamlandı.

14 Mayıs'ta başlayan tatbikata 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle birlikte donanma kuvvetleri komutanlığına bağlı unsurlar katıldı.

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanarak Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Denizkurdu 2019, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda üç denizde icra edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son dönemdeki en büyük tatbikatlarından Denizkurdu'na, envanterindeki 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personel katıldı.

Tatbikat kapsamında, yerli ve milli silah sistemleriyle yüksek süratli su üstü ve hava "drone"larına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracıyla atışlar, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları başta olmak üzere birçok atış ve eğitim yapıldı.

Tatbikatta, 17-21 Mayıs'ta Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhası icra edildi.

Tatbikat hitamında, 21-24 Mayıs'ta Hopa'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 85 gemi tarafından, 31 yurt içi, 2 yurt dışı liman ziyareti yapıldı. Ayrıca gemiler halkın ziyaretine açıldı ve şehit aileleri ile gaziler ağırlandı.

Deniz canlıları ve yaşadıkları çevrenin korunması için her türlü tedbirin alındığı tatbikat, bugün sona erdi.

Kaynak: TRT Haber