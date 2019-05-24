Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışındaki operasyonları aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bitlis'te en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtları ile desteklenen ve hâlen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xSXl1fxc0S— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 24 Mayıs 2019
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtları ile desteklenen ve hâlen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi."
Tatvan'da terör operasyonu
Öte yandan Bitlis Tatvan ilçe kırsalında da 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber